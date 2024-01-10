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Malatya’ya Meteorolojiden uyarı geldi

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu; aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yükseklerin ise kar yağışlı geçeceği bildirildi. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.
Malatya’ya Meteorolojiden uyarı geldi mask
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Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise “Sıfırın altında seyreden asgari (Minimum) sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ibaresi yer aldı.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimler ise kar yağışlı 6 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 6 derece,

Arapgir: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 5 derece,

Arguvan: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 5 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 6 derece,

Darende: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 6 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 6 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 6 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 5 derece,

Kale: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 6 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 5 derece,

Pütürge: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 4 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 6 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerin ise kar yağışlı 6 derece”

 

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10 Oca 2024 - 13:14 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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