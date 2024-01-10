YÖKDİL/1 başvuruları başladı işte tarih ve detaylar

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için beklenen başvuru tarihleri geldi. İşte başvuru ile ilgili detaylar:

YÖKDİL/1 Ne Zaman 2024?

YÖKDİL/1 sınavı, 25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri:

Sınav başvuruları, 10 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 17 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecektir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren saat 10.00'dan 17 Ocak 2024 tarihine kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebileceklerdir. Ayrıca, başvurularını ÖSYM'nin resmi web sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirebileceklerdir.

Başvuru Kılavuzu:

Sınava katılacak adaylar, başvuru süreci ve sınavla ilgili ayrıntılı bilgilere "2024-YÖKDİL/1 Kılavuzu"ndan ulaşabilirler. Kılavuza ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabilir.

Başvuru yapacak adayların başvurularını zamanında tamamlamak ve gerekli dokümanları eksiksiz hazırlamak adına Kılavuz'u detaylı bir şekilde incelemesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi