Bursalılar dikkat 10-11 Ocak’ta 10 ilçede 8 saat sürecek

Bursa genelindeki vatandaşların Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından yapılan resmi duyuruya göre 10-11 Ocak tarihlerinde planlanan elektrik kesintilerine hazırlıklı olması gerekiyor. İşte, planlanan kesintiler ve etkilenecek ilçe ve mahalleler

ELEKTRİK KESİNTİSİ SÜRESİ VE İLÇELER:

MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ

Derecik Mahallesi: 12:00- 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Tatkavaklı Mahallesi: 12:00- 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler: Akasyalar, Arabacı, Balıkesir, Cami, Demokrasi, Duman, Gülşen, Hacıkır, Hatipoğlu, Haşimoğlu, Kahveciler, Karagöz, Kaymak, Kıryolu, Koca ağa, Koru, Köroğlu, Meşeli, Nail Atlı, Nebioğlu, Tatkavaklı Atatürk, Tatkavaklı Balıkesir, Tatkavaklı Derecik, Tatkavaklı Elmalı, Tatkavaklı Fevzipaşa, Tatkavaklı Halilağa, Tatkavaklı Hürriyet, Tatkavaklı Karanfil, Tatkavaklı Kemalpaşa, Tatkavaklı Kirazlı, Tatkavaklı Lale, Tatkavaklı Okul, Tatkavaklı Yalıntaş, Tatkavaklı Yeşil, Tatkavaklı Çayır, Tatkavaklı Şehit Serdar Kuzu, Vehbi Koç, Yayla, Yeniyol, Zayımoğlu, Çakıcı Çıkmağı, Çeşme, Çorbacı, Üç Kurna, Üçkurna, İmamoğlu, Şehit Samet Aktaş, Atlı Lamba.

Adalet Mahallesi: 12:00 - 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.Kesintiden etkilenecek bölge: Cumhuriyet.

OSMANGAZİ İLÇESİ

Yunuseli Mahallesi: 12:00 - 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler: 14.Demir, 14.İnci, 2.Denge, 2.Destan, 2.Dolunay, 2.Semra, 2.Suna, 3.Ece, 3.İdeal, 4.Serdar, 4.Yeşilova, 4.Önder, 5.Afacan, 5.Fırat, 5.Yağmur, 6.Bulut, 666., 793., 8.Çalışkan, Celil, Cesi, Didim, Yaylader, Yunuseli, Hilal. Geçit Mahallesi: 11:30 - 18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek bölgeler: 1.Gedik, 2.Ahlat, 2.Andaç, 2.Gölcük, 2.Gündoğdu, 5.Gönül, 775., Şehit Er Bahattin Gündüzlü, Şehit Er Turgut Akyüz, Şehit Onbaşı Mehmet Demircan, 541.Geçit Mahallesi: 11:30 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler: 1.Kanat, 542., Şehit Er Turgut Akyüz, Şehit Er Bahattin Gündüzlü.

KARACABEY İLÇESİ

Karasu, Arız, Şahmelek, Fevzipaşa, Yeşildere, Kiranlar, Danişment, Okçular, Dağesemen, Gölecik, Çavuş, Şahinköy, Güngörmez, Dağkadi Mahalleleri: 11:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.