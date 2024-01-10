Şırnak için uyarı geldi!

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. DEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre Şırnak’ta 10-11 Ocak 2024 tarihlerinde planlanan elektrik kesintisi, belirtilen yerler ve saatlerde gerçekleştirilecek. İşte detaylar:
DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 10-11 Ocak 2024 tarihlerinde planlanan elektrik kesintisi aşağıdaki yerleri etkileyecek.
GÜNEYÇAM
Kesinti Başlangıç: 11.01.2024 - 08:00
Kesinti Bitiş: 11.01.2024 - 18:00
TOPTEPE
Kesinti Başlangıç: 11.01.2024 - 08:00
Kesinti Bitiş: 11.01.2024 - 18:00
TOPTEPE
Kesinti Başlangıç: 11.01.2024 - 08:00
Kesinti Bitiş: 11.01.2024 - 18:00
TOPTEPE
Kesinti Başlangıç: 11.01.2024 - 08:00
Kesinti Bitiş: 11.01.2024 - 18:00
ATATÜRK(MERKEZ), BAHÇELİEVLER(MERKEZ), DİCLE, ŞEHRİNUH
Kesinti Başlangıç: 10.01.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 10.01.2024 - 16:00
Çavuşhan, Aşağı
Kesinti Başlangıç: 10.01.2024 - 08:00
Kesinti Bitiş: 10.01.2024 - 18:00.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.