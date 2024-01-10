10 Oca 2024 - 12:03 - Gündem

Şırnak için uyarı geldi!

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. DEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre Şırnak’ta 10-11 Ocak 2024 tarihlerinde planlanan elektrik kesintisi, belirtilen yerler ve saatlerde gerçekleştirilecek. İşte detaylar: