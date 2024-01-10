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Şırnak için uyarı geldi!

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Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. DEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre Şırnak’ta 10-11 Ocak 2024 tarihlerinde planlanan elektrik kesintisi, belirtilen yerler ve saatlerde gerçekleştirilecek. İşte detaylar:
Şırnak için uyarı geldi! mask
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Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor. DEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre Şırnak’ta 10-11 Ocak 2024 tarihlerinde planlanan elektrik kesintisi, belirtilen yerler ve saatlerde gerçekleştirilecek. İşte detaylar:

DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 10-11 Ocak 2024 tarihlerinde planlanan elektrik kesintisi aşağıdaki yerleri etkileyecek.

GÜNEYÇAM

Kesinti Başlangıç: 11.01.2024 - 08:00

Kesinti Bitiş: 11.01.2024 - 18:00

TOPTEPE

Kesinti Başlangıç: 11.01.2024 - 08:00

Kesinti Bitiş: 11.01.2024 - 18:00

TOPTEPE

Kesinti Başlangıç: 11.01.2024 - 08:00

Kesinti Bitiş: 11.01.2024 - 18:00

TOPTEPE

Kesinti Başlangıç: 11.01.2024 - 08:00

Kesinti Bitiş: 11.01.2024 - 18:00

ATATÜRK(MERKEZ), BAHÇELİEVLER(MERKEZ), DİCLE, ŞEHRİNUH

Kesinti Başlangıç: 10.01.2024 - 09:00

Kesinti Bitiş: 10.01.2024 - 16:00

Çavuşhan, Aşağı

Kesinti Başlangıç: 10.01.2024 - 08:00

Kesinti Bitiş: 10.01.2024 - 18:00.

 

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10 Oca 2024 - 12:03 Şirnak- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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