Aydın’dan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın bir mesaj yayımladı.
Başkan Aydın mesajında gazeteciliğin dünyanın en zor meslekleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, şunlara yer verdi:
“Biz bugün zorlukları konuşmak yerine yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin gölgesinde bu günü kutlamak yüreklerimizi dağlarken, tek temennimiz Malatya’mızın bir an önce ayağa kalkması, yaraların sarılması. Biz birlik ve beraberlik içinde oldukça daha güçlüyüz. Malatya’da medyanın gücüne güç katmak, tüm emekçi arkadaşlarımın, kardeşlerimin günü kutluyorum.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.