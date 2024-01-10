Sakarya'da yaşayanlar dikkat

Sakarya'da 11 Ocak 2024 Perşembe günü planlanan elektrik kesintileri aşağıda belirtildiği gibi açıklandı.
PAMUKOVA
Kesinti Süresi: 09:00- 17:00
Etkilenen Mahalleler ve Cadde/Sokaklar:Alıfuatpasa, Alifuatpaşa, Bayırakçasehır, Bayırakçaşehir, Gökgöz, Tesvıkıye, Teşvikiye, Turgutlu, Yenıce, Ağaççılar, Karapınar, Pasalar, Paşalar
GEYVE
Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler ve Cadde Sokaklar:Bagcaz, Bağcaz, Belpınar, Koru, Setçe, Alıfuatpasa, Alifuatpaşa, Epçeler, Esme, Eşme, Tepecıkler
SERDİVAN
Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler ve Cadde Sokaklar:Besköprü, Beşköprü, Istıklal, İstiklal, Kemalpasa, Kemalpaşa, Otuziki Evler, Istıklal, İstiklal, Kemalpasa, Kemalpaşa, Istıklal, İstiklal, Kemalpasa, Kemalpaşa.
KARAPÜRÇEK
Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler ve Cadde Sokaklar:Cumhuriyet, Kanlıçay, Mesudıye
ARİFİYE İlçesi:
Kesinti Süresi: 09:00 - 12:00
Etkilenen Mahalleler ve Cadde Sokaklar:Kırazca, Yukarıkırazca, Yukarıkirazca
Bu kesintiler, bölgedeki enerji dağıtım hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle gerçekleştirilecek. Kesinti tarihleri ve saatleriyle ilgili güncel bilgileri resmi kanallardan doğrulamanız önemli. Elektrik kesintisi sonrasında elektriklerin ne zaman geleceği konusunda bilgi almak için ilgili elektrik dağıtım şirketi müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.