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Sakarya'da yaşayanlar dikkat

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 11 Ocak 2024 Perşembe günü Sakarya il genelinde planlanan elektrik kesintileri aşağıda belirtildi. Sakarya sakinleri, bu tarih ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanabileceği için gerekli önlemleri mutlaka almalı.
Sakarya'da yaşayanlar dikkat mask
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Sakarya'da 11 Ocak 2024 Perşembe günü planlanan elektrik kesintileri aşağıda belirtildiği gibi açıklandı.

PAMUKOVA

Kesinti Süresi: 09:00- 17:00

Etkilenen Mahalleler ve Cadde/Sokaklar:Alıfuatpasa, Alifuatpaşa, Bayırakçasehır, Bayırakçaşehir, Gökgöz, Tesvıkıye, Teşvikiye, Turgutlu, Yenıce, Ağaççılar, Karapınar, Pasalar, Paşalar

GEYVE

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Etkilenen Mahalleler ve Cadde Sokaklar:Bagcaz, Bağcaz, Belpınar, Koru, Setçe, Alıfuatpasa, Alifuatpaşa, Epçeler, Esme, Eşme, Tepecıkler

SERDİVAN

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Etkilenen Mahalleler ve Cadde Sokaklar:Besköprü, Beşköprü, Istıklal, İstiklal, Kemalpasa, Kemalpaşa, Otuziki Evler, Istıklal, İstiklal, Kemalpasa, Kemalpaşa, Istıklal, İstiklal, Kemalpasa, Kemalpaşa.

KARAPÜRÇEK

Kesinti Süresi: 09:00 - 17:00

Etkilenen Mahalleler ve Cadde Sokaklar:Cumhuriyet, Kanlıçay, Mesudıye

ARİFİYE İlçesi:

Kesinti Süresi: 09:00 - 12:00

Etkilenen Mahalleler ve Cadde Sokaklar:Kırazca, Yukarıkırazca, Yukarıkirazca

Bu kesintiler, bölgedeki enerji dağıtım hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle gerçekleştirilecek. Kesinti tarihleri ve saatleriyle ilgili güncel bilgileri resmi kanallardan doğrulamanız önemli. Elektrik kesintisi sonrasında elektriklerin ne zaman geleceği konusunda bilgi almak için ilgili elektrik dağıtım şirketi müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

 

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10 Oca 2024 - 10:43 Sakarya- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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