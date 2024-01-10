Hatay’a 11 Ocak 2024 uyarısı

Türkiye genelinde elektrik kesintileri sürüyor. Bir elektrik kesintisi duyurusu da depremin yıktığı Hatay’dan geldi. Toroslar Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre, 11 Ocak 2024 Perşembe günü Hatay il genelinde belirli ilçelerde planlanan elektrik kesintileri şöyle :

ANTAKYA

Kesinti Süresi: 09:00- 17:00

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Ziyaret 9, Uzay 1, Batı, Kurtuluş 3, Yaprak 1, Uzay (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu)

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kesinti Süresi: 09:00- 17:00

Etkilenen Cadde Sokaklar: Atatürk Cad.4., Atatürk Cad.6, Atatürk Cad.9., Cumhuriyet 30, Atatürk Cad.8., Atatürk, Atatürk Cad.10., Atatürk Cad. 11., Atatürk Cad.7., Atatürk Cad.2., Atatürk Cad.5., Alazı 18, Cumhuriyet 7, Cumhuriyet 5, Alazı 43, Alazı 12, Atatürk 51, Atatürk 22, Atatürk Cad. 12., Okul 6, Alazı 19, Cumhuriyet 21, Cumhuriyet 19, Alazı 54, Okul 2, Alazı 15, Cumhuriyet 6, Cumhuriyet 9, Şehit Ali Yaşar Sıkar, Dağ 1, Cami Mahalesi, Su Deposu, Mezarlık-, Akkaya, Şehit Ali Yaşar Sıkar 2, Okul 3, Üçgedik 1, Cami Mahalesi 1, Akkaya 1, Mezarlık 3, Akkaya 3, Üçgedik 4, Üçgedik 2, Üçgedik 3

Kesinti Nedeni: şebeke iyileştirme çalışmaları

DÖRTYOL

Kesinti Süresi: 09:00- 12:00

Etkilenen Cadde Sokak: Çaykara

Kesinti Nedeni: şebeke iyileştirme çalışmaları

Bu kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle gerçekleştiriliyor. Elektrik kesintisi sonrasında elektriklerin ne zaman geleceği konusunda bilgi almak için Toroslar Elektrik müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.