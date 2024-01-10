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Depremin en acı simgelerinden biri daha 11 aydır yerinde duruyorlar

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası hasar alıp yıkılan binanın duvarındaki kışlık kavanozlar, 11 aydır aynı yerinde duruyor.
Depremin en acı simgelerinden biri daha 11 aydır yerinde duruyorlar mask
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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ikinci merkez üssü Elbistan ilçesinde binlerce bina yıkıldı, bir o kadar bina da ağır hasar aldı.

Daha önce yan yana yapılan binalardan biri depremlerde ağır hasar aldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan binanın duvarındaki raflar ve rafların üzerindeki domates kavanozları zarar görmedi. Kavanozlar duvarın yüzeyinde açık şekilde görüntülendi.

Sahiplerinin tüketemediği kavanozlardan hiçbirinin yere dahi düşmediği görüldü. Emrah Arslan adlı vatandaş, “Depremden 11 ay geçti hatıraları görüyorsunuz her yer yıkıldı. En büyük örneklerinden biri de kışlık domateslerimiz ve konservelerimiz görülüyor. Tam bu bölgede 6-7 bina yıkıldı. İnsanlar buradan geçerken duygulanıyor. Bu konserveler yapan adamlara da nasip olmadı. Olduğu yerde duruyor” diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kahramanmaraş, deprem, yıkım, son dakika, 6 Şubat

10 Oca 2024 - 10:29 Kahramanmaraş- Gündem

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