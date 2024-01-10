Malatya’da yarın bu mahalleler dikkat!

Malatya'da 11 Ocak 2024 Perşembe günü planlanan elektrik kesintileri şu bölgeleri etkileyecek.

BATTALGAZİ İLÇESİ

Hasırcılar Mahallesi- Boran Mahallesi (11/01/2024, 10:00 - 12:00) - Altyapı Çalışması

Karaköy Mahallesi (11/01/2024, 10:00 - 12:00) - Altyapı Çalışması

Yarımcahan Mahallesi (11/01/2024, 10:00 - 12:00) - Altyapı Çalışması

Karakaşçiftliği Köyü Mahallesi (11/01/2024, 10:00- 12:00) - Altyapı Çalışması

Göller Mahallesi (11/01/2024, 10:00 - 12:00) - Altyapı Çalışması

YAZIHAN İLÇESİ

Tabanözü Köyü (11/01/2024, 10:00- 18:00) - İşletme Çalışması

Dedekargın Mahallesi (11/01/2024, 10:00- 18:00) - İşletme Çalışması

Eğribük Mahallesi (11/01/2024, 10:00- 18:00) - İşletme Çalışması

Sinanlı Mahallesi (11/01/2024, 10:00- 18:00) - İşletme Çalışması

Sürür Mahallesi (11/01/2024, 10:00- 18:00) - İşletme Çalışması

YEŞİLYURT / MALATYA İLÇESİ

Yaka Mahallesi Samanköy Mahallesi (11/01/2024, 09:00- 17:00)- Yatırım Çalışması

Bu kesintiler planlı altyapı çalışmaları ve işletme bakımı sebepleriyle gerçekleştirilecek. Kesinti tarihleri ve saatleriyle ilgili güncel bilgileri FEDAŞ resmi kanallarından doğrulamanız önemlidir. Elektrik kesintisi sonrasında elektriklerin ne zaman geleceği konusunda bilgi almak için FEDAŞ müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.