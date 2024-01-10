Malatya’da yarın bu mahalleler dikkat!

Malatya'da 11 Ocak 2024 Perşembe günü planlanan elektrik kesintileri şu bölgeleri etkileyecek.
BATTALGAZİ İLÇESİ
Hasırcılar Mahallesi- Boran Mahallesi (11/01/2024, 10:00 - 12:00) - Altyapı Çalışması
Karaköy Mahallesi (11/01/2024, 10:00 - 12:00) - Altyapı Çalışması
Yarımcahan Mahallesi (11/01/2024, 10:00 - 12:00) - Altyapı Çalışması
Karakaşçiftliği Köyü Mahallesi (11/01/2024, 10:00- 12:00) - Altyapı Çalışması
Göller Mahallesi (11/01/2024, 10:00 - 12:00) - Altyapı Çalışması
YAZIHAN İLÇESİ
Tabanözü Köyü (11/01/2024, 10:00- 18:00) - İşletme Çalışması
Dedekargın Mahallesi (11/01/2024, 10:00- 18:00) - İşletme Çalışması
Eğribük Mahallesi (11/01/2024, 10:00- 18:00) - İşletme Çalışması
Sinanlı Mahallesi (11/01/2024, 10:00- 18:00) - İşletme Çalışması
Sürür Mahallesi (11/01/2024, 10:00- 18:00) - İşletme Çalışması
YEŞİLYURT / MALATYA İLÇESİ
Yaka Mahallesi Samanköy Mahallesi (11/01/2024, 09:00- 17:00)- Yatırım Çalışması
Bu kesintiler planlı altyapı çalışmaları ve işletme bakımı sebepleriyle gerçekleştirilecek. Kesinti tarihleri ve saatleriyle ilgili güncel bilgileri FEDAŞ resmi kanallarından doğrulamanız önemlidir. Elektrik kesintisi sonrasında elektriklerin ne zaman geleceği konusunda bilgi almak için FEDAŞ müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.