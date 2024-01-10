Adıyaman’da depremde 17 gazeteci hayatını kaybetmişti

Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinde köşe yazarından muhabire, dizgiciden gazete sahibine 17 basın mensubu hayatını kaybetti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde meslektaşları onları unutmadı. Hayatını kaybeden gazetecilerin mezarlarını ziyaret eden gazeteciler, Yasin’i Şerif okuyup dua etti.
İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, “Depremde, asrın felaketinde kaybettiğimiz 17 basın mensubu arkadaşlarımızı mezarları başında anıyoruz. Üzgünüz, hepsiyle yaşanmış bir anımız, hepsiyle geçirilmiş zamanımız var. Mekanları cennet olsun, Rabbim cennetiyle ödüllendirsin” dedi.
Hayatını kaybeden gazetecilerin meslektaşları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü üzüntü içinde geçirdiklerini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.