Film seyreder gibi kavgayı izlediler

Olay, merkez Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ilk olarak sözlü tartışma çıktı. Daha sonra kadınlardan biri masada bulunan malzemeyi diğer kadınlara fırlattı. Olayın alevlenmesi ile masada bulunan malzemeler adeta havada uçuştu. Ardından kadınlardan biri tekme ile karşı tarafa saldırınca kavga büyüdü. Kadınlar saç başa birbirine girerken bazı müşteriler ise korkarak dışarı kaçtı. Bir süre kavga eden kadınlar, diğer müşteriler tarafından zorlukla ayrıldı.
O anlar, kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.