Malatya’nın tarihi tek tek yıkılıyor

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde Malatya’da binlerce konut yıkılırken, çok sayıda camide zarar gördü. Tarihi Yeni Cami’nin yıkıldığı depremde ağır hasar alan Söğütlü Camisi’de geçtiğimiz günlerde yıkılırken, yay ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede bulunan Sümer Camisi’ninde hasar alan minaresi bugün kontrollü şekilde yıkıldı. Alınan çevre güvenliğinin ardından tehlikeye oluşturan minarenin yıkımı gerçekleştirilirken, caminin ana gövdesi ise depremde hafif hasar alarak onarımının ardından ibadete açılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.