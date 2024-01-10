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Kontrolden çıkıp bakın nereden uçtu

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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkıp bakın nereden uçtu mask
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprüden aşağı uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon caddesi üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak köprüden aşağı uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Oca 2024 - 09:31 Malatya- Asayiş

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