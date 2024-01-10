Çorum'da korkutan deprem

Çorum'da korkutan bir deprem yaşandı. 4.3 büyüklüğünde olduğu bildirilen deprem çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 00.34'te Çorum Mecitözü merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rasathane, bunu 4.2 olarak revize etti.

Depremin derinliği ise 2 kilometre olarak bildirildi.

Ayrıca 3 dakika sonra yine aynı ilçede 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bunun derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi.