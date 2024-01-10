Hekimhan’da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolda savrularak refüje yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri intikal ederken, İtfaiyenin yardımıyla yaralılar otomobilden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan 4 yaralı, hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme gerçekleştirildi.