- Asayiş

Hekimhan’da trafik kazası: 4 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hekimhan’da trafik kazası: 4 yaralı mask
Hekimhan’da trafik kazası: 4 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolda savrularak refüje yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri intikal ederken, İtfaiyenin yardımıyla yaralılar otomobilden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan 4 yaralı, hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme gerçekleştirildi. 
# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, kaza, trafik kazası, hekimhan, yaralı, malatya asayiş

10 Oca 2024 - 00:25 Malatya- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL