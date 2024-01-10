Hekimhan’da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolda savrularak refüje yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri intikal ederken, İtfaiyenin yardımıyla yaralılar otomobilden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan 4 yaralı, hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme gerçekleştirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.