Komşuda neler oluyor? Milletvekilini mi dövdüler?

Elazığ’da belediye başkanlığı için yeniden AK Parti’den aday gösterilen Şahin Şerifoğulları ile AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı arasında arbede çıktığı, hatta Milletvekili Nazırlı’nın saldırıya uğradığı iddia edildi. AK Parti Elazığ İl Başkanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Komşu şehir Elazığ’da ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. İddiaya göre, mevcut belediye başkanını adaylık sürecinde desteklemediği ifade edilen AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’ya yine AK Parti belediye başkan adayı taraftarları saldırdı.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Seçim Koordinasyon Merkezi Yönetim Kurulu toplantısında gelişen olayda Elazığ’da belediye başkanlığı için yeniden AK Parti’den aday gösterilen Şahin Şerifoğulları’na ithafen konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın ortak bir yol haritası çizilmesi gerektiğini ifade ettiği savunuldu. Bunun üzerine Şahin Şerifoğulları’nın “Ben seni tanımıyorum” dediği iddia edildi. Şerifoğulları’nın, Nazırlı’ya su şişesi fırlattığı ve belediye başkan adayı taraftarlarının da konuya dahil olmasıyla olayın büyüdüğü iddiası ortaya atıldı.

AK PARTİ ELAZIĞ İL BAŞKANLIĞI “SÖZLÜ TARTIŞMA” DEDİ

Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Elazığ İl Başkanlığı,

“Akşam saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddialarla ilgili bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Parti binamızda yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi Yönetim Kurulu toplantısında fikirlerin beyan edildiği sırada yaşanan sözlü tartışmalar abartılarak kavga edildiği şeklinde lanse edilmiştir. Coşkulu geçen programımızda yapılan konuşmalarda birlik beraberlik mesajını en güçlü şekilde veren parti mensuplarımızın sonrasında iddia edildiği şekilde bir tartışmaya girmesi söz konusu değildir. Partimizin yakaladığı ivmenin bu tür ucuz söylemlerle düşürülmeye çalışılmasına müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyor, tüm vatandaşlarımızdan bu tür asılsız iddialara itibar etmemelerini önemle istirham ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

ifadelerine yer verildi.