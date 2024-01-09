Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…
Deprem bölgesinde görevli Profesörden önemli açıklama geldi
Şubat ayında meydana gelen depremlerden sonra bölgede incelemelerde bulunan Prof. Dr. Mahmut Bilgehan, bodrum katı bulunan binaların depremlerde daha az hasar aldığını kaydederek, "Bodrum kat yapılmasına önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bodrum kat yapılmadığı zaman yine o binanın depreme karşı dayanımında bir zayıflık ortaya çıktığını söylemekte fayda var" dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18795592/deprem-bolgesinde-gorevli-profesorden-onemli-aciklama-geldi
Sülukzade Camii’nin minaresi yıkılıyor
Asrın felaketinden nasibini alan Sülukizade (Sıtmapınarı) Camisi’nin minaresi yıkılıyor. Minarenin işlek bir cadde üzerinde bulunması nedeniyle, yoğun güvenlik önlemleri alınarak gerçekleşmesi olası bir tehlikeyi azaltıyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18797946/sulukzade-camiinin-minaresi-yikiliyor
Naci Görür’den Pütürge açıklaması Öncü mü yoksa artçı mı?
Özellikle son günlerde Malatya’da meydana gelen depremler Malatyalıları tedirgin ederken gözler uzmanlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi. Peki yaşanan depremler artçı mı yoksa öncü mü? İşte ayrıntılar…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18795865/naci-gorurden-puturge-aciklamasi-oncu-mu-yoksa-artci-mi
31 şehirde alım yapılacak İşte başvuru şartları ve detaylar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ASHB'ye bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki eksikliği gidermek üzere 31 farklı şehirde personel alımı ve memur alımı yapacak. Başvuru şartları, kontenjanlar ve başvuru tarihleri detaylı bir şekilde açıklandı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18799417/31-sehir-de-alim-yapilacak-iste-basvuru-sartlari-ve-detaylar
Haluk Levent bildirdi Malatya’daki çelik evlerin yapımı tamamlandı
Ahbap yardımlaşma ve sivil toplum kuruluşunun kurucusu olan Haluk Levent, Malatya’da yapımına başlanan çelik evlerin tamamlandığını, sadece çevre düzenlemesinin kaldığını bildirdi. Özellikle depremden sonra yaptığı organize yardımlar ile ön plana çıkan Haluk Levent, yapılan evleri “Hay maşallah” diyerek paylaştı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18798096/haluk-levent-bildirdi-malatyadaki-celik-evlerin-yapimi-tamamlandi
Yoğunluktan hem hastalar hem doktorlar bıktı İşin ciddiyeti artık anlaşılsın
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisindeki yoğunluk giderek artıyor. İdarecilerin Öncelikle Aile sağlık merkezlerine gidilmesi” uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar hem gerçek acil hastalarını hem de sağlık personellerini mağdur ederken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uçkaç, vatandaşlara bir kez daha uyarıda bulundu.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18799201/yogunluktan-hem-hastalar-hem-doktorlar-bikti-isin-ciddiyeti-artik-anlasilsin
Malatya neden “sahipsiz” olarak anıldı? Bu araştırma her şeyi açıklıyor
Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medya kullanımına ilişkin istatistikleri ele alan bir çalışma, Malatya’nın bahsi geçen süreçte çok geri planda kaldığını ortaya koydu. Yani Malatya ile ilgili paylaşımlar, şehir yerle bir olmasına rağmen ciddi oranda azdı. Şehrin yaşadığı yıkımın boyutunun anlaşılmaması ise bu durumun sebebi olarak görülüyor. İşte detaylar ve o oranlar…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18801966/malatya-neden-sahipsiz-olarak-anildi-bu-arastirma-her-seyi-acikliyor
Uzman isim açıkladı: Malatya Ovacık Fayı tek seferde kırılır mı?
Son günlerde Malatya’nın depremselliğine ilişkin birçok yorum yapılırken özellikle Ovacık Fayı ile ilgili ise bilgi kirlilikleri dikkat çekiyor. Konuya ilişkin bazı yorumlarda bulunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, Ovacık Fayı’nın 8 ana, 4 kısa parçadan oluştuğunu ifade ederek bu fayın deprem üretme potansiyeline açıklık getirdi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18802267/uzman-isim-acikladi-malatya-ovacik-fayi-tek-seferde-kirilir-mi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.