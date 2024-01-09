Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Deprem bölgesinde görevli Profesörden önemli açıklama geldi

Şubat ayında meydana gelen depremlerden sonra bölgede incelemelerde bulunan Prof. Dr. Mahmut Bilgehan, bodrum katı bulunan binaların depremlerde daha az hasar aldığını kaydederek, "Bodrum kat yapılmasına önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bodrum kat yapılmadığı zaman yine o binanın depreme karşı dayanımında bir zayıflık ortaya çıktığını söylemekte fayda var" dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18795592/deprem-bolgesinde-gorevli-profesorden-onemli-aciklama-geldi

Sülukzade Camii’nin minaresi yıkılıyor

Asrın felaketinden nasibini alan Sülukizade (Sıtmapınarı) Camisi’nin minaresi yıkılıyor. Minarenin işlek bir cadde üzerinde bulunması nedeniyle, yoğun güvenlik önlemleri alınarak gerçekleşmesi olası bir tehlikeyi azaltıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18797946/sulukzade-camiinin-minaresi-yikiliyor

Naci Görür’den Pütürge açıklaması Öncü mü yoksa artçı mı?

Özellikle son günlerde Malatya’da meydana gelen depremler Malatyalıları tedirgin ederken gözler uzmanlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi. Peki yaşanan depremler artçı mı yoksa öncü mü? İşte ayrıntılar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18795865/naci-gorurden-puturge-aciklamasi-oncu-mu-yoksa-artci-mi

31 şehirde alım yapılacak İşte başvuru şartları ve detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ASHB'ye bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyelerindeki eksikliği gidermek üzere 31 farklı şehirde personel alımı ve memur alımı yapacak. Başvuru şartları, kontenjanlar ve başvuru tarihleri detaylı bir şekilde açıklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18799417/31-sehir-de-alim-yapilacak-iste-basvuru-sartlari-ve-detaylar

Haluk Levent bildirdi Malatya’daki çelik evlerin yapımı tamamlandı

Ahbap yardımlaşma ve sivil toplum kuruluşunun kurucusu olan Haluk Levent, Malatya’da yapımına başlanan çelik evlerin tamamlandığını, sadece çevre düzenlemesinin kaldığını bildirdi. Özellikle depremden sonra yaptığı organize yardımlar ile ön plana çıkan Haluk Levent, yapılan evleri “Hay maşallah” diyerek paylaştı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18798096/haluk-levent-bildirdi-malatyadaki-celik-evlerin-yapimi-tamamlandi

Yoğunluktan hem hastalar hem doktorlar bıktı İşin ciddiyeti artık anlaşılsın

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisindeki yoğunluk giderek artıyor. İdarecilerin Öncelikle Aile sağlık merkezlerine gidilmesi” uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar hem gerçek acil hastalarını hem de sağlık personellerini mağdur ederken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uçkaç, vatandaşlara bir kez daha uyarıda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18799201/yogunluktan-hem-hastalar-hem-doktorlar-bikti-isin-ciddiyeti-artik-anlasilsin

Malatya neden “sahipsiz” olarak anıldı? Bu araştırma her şeyi açıklıyor

Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medya kullanımına ilişkin istatistikleri ele alan bir çalışma, Malatya’nın bahsi geçen süreçte çok geri planda kaldığını ortaya koydu. Yani Malatya ile ilgili paylaşımlar, şehir yerle bir olmasına rağmen ciddi oranda azdı. Şehrin yaşadığı yıkımın boyutunun anlaşılmaması ise bu durumun sebebi olarak görülüyor. İşte detaylar ve o oranlar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18801966/malatya-neden-sahipsiz-olarak-anildi-bu-arastirma-her-seyi-acikliyor

Uzman isim açıkladı: Malatya Ovacık Fayı tek seferde kırılır mı?

Son günlerde Malatya’nın depremselliğine ilişkin birçok yorum yapılırken özellikle Ovacık Fayı ile ilgili ise bilgi kirlilikleri dikkat çekiyor. Konuya ilişkin bazı yorumlarda bulunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, Ovacık Fayı’nın 8 ana, 4 kısa parçadan oluştuğunu ifade ederek bu fayın deprem üretme potansiyeline açıklık getirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18802267/uzman-isim-acikladi-malatya-ovacik-fayi-tek-seferde-kirilir-mi