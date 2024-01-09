Naci Görür: “Deprem Malatya Fayı’yla kesişen yerde oldu”

Kahramanmaraş’ta yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremi Malatya da hissetti. Söz konusu sarsıntıyı değerlendiren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Deprem 6 Şubat’ta kırılan Çardak Fayı üzerinde ve bu fayın Malatya Fayı’yla kesiştiği bölgede oldu”

dedi.

Deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor. Son olarak 22.20’de Kahramanmaraş merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi Malatya’da da hissedenler oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.20’de Kahramanmaraş Nurhak merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak bildirildi.

AFAD verilerine göre ise, depremin büyüklüğü 4.1’di ve derinliği 6 kilometreydi. Depremin Malatya’da da hissedildiği ifade edildi.

GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA

Söz konusu sarsıntıya ilişkin yorumda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Kahramanmaraş, Nurhak’ta 4,0 deprem oldu. Deprem 6 Şubat’ta kırılan Çardak Fayı üzerinde ve bu fayın Malatya Fayı’yla kesiştiği bölgede oldu. Dolayısıyla bir artçı deprem olarak nitelendirilebilir. Geçmiş olsun”

sözlerine yer verdi.