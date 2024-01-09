10 ilde operasyon: 30 dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı

Şanlıurfa merkezli düzenlenen operasyon kapsamında, 10 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon, telefonda hakim, savcı, avukat, polis ve asker gibi kendilerini tanıtarak özellikle öğretmenleri hedef alan dolandırıcılık vakalarına odaklandı.

Yaklaşık 4 aylık bir süreçte gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Van ve Ağrı illerindeki şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı