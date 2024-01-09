Uzman isim açıkladı: Malatya Ovacık Fayı tek seferde kırılır mı?

Son günlerde Malatya’nın depremselliğine ilişkin birçok yorum yapılırken özellikle Ovacık Fayı ile ilgili ise bilgi kirlilikleri dikkat çekiyor. Konuya ilişkin bazı yorumlarda bulunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, Ovacık Fayı’nın 8 ana, 4 kısa parçadan oluştuğunu ifade ederek bu fayın deprem üretme potansiyeline açıklık getirdi.

Malatya’daki depremsellikle ilgili yorumda bulunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Malatya’da 7 ve üzeri deprem yok. Malatya 6 Şubat’ta ana depremini yaşamıştır. Tekrardan altını çizerek söylüyorum, Malatya 6 Şubat’ta ana depremini yaşamıştır”

diye konuştu.

ÇÖŞNÜK-ÇARDAK-DOĞANŞEHİR-NURHAK-AKÇADAĞ…

Öğüt,

“Pütürge Segmenti 2020 Elazığ Sivrice-Doğanyol depreminde kırılmıştır. Çöşnük-Çardak-Doğanşehir-Nurhak-Akçadağ Fayı Dedeyazı Köyü’ne kadar olan kısmı kırılmıştır, zaten bu kırılma sonucunda 7,6 büyüklüğündeki depremi üretmiştir. Ayrıca G-KD doğrultulu doğrultu-atımlı Malatya-Ovacık Fay Zonu’nun en fazla baskıya maruz kalan kısmı Akçadağ Segmenti’nin Dedeyazı Köyü’ne kadar olan kısmı 6 Şubat ikinci deprem esnasında kırılmıştır”

sözlerini aktardı.

“OVACIK FAYI TEK SEFERDE KIRILAMAZ”

Ovacık Fayı’na ilişkin de yorum yapan Deprem Araştırmacısı Öğüt,

“Malatya-Ovacık Fay Zonu tek seferde kırılıp 6 Şubat ilk depremi gibi birçok fay parçasını kıramaz. Yani Malatya-Ovacık Fay Zonu’nun tek seferde kırılması imkansızdır ve mümkün değildir. 8 ana 4 kısa parçadan oluşmaktadır ve kayma hızı oldukça çok düşüktür”

ifadelerine yer verdi.

“ÖNCÜ DEPREMLER DEĞİL”

“Malatya da 4,0 ilâ 5,5 arası depremlerin olması olağandır ve öncü niteliğinde tanımlayamayız” diyen Öğüt, şunları söyledi:

“Malatya’da bu denli deprem yoğunluğu ve depremlerin olması anormal bir durum değil çünkü bu bölgeye 2.5+2.5=5 bar stres transferi gerçekleşti. Her iki büyük depremde, bölgeye uygulanmış basınç sonucunda oluşmakta bu depremler.

YEDİSU DEPREMİ MALATYA’DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE HİSSEDİLECEK?

Ayrıca olası bir 7,4 Yedisu depremini Malatya Mercalli şiddet ölçeğine göre 5,0-5,5 arası şiddette hissedecek. Yani 4,7-4,9 arası deprem gibi tabi zemini sağlam kayalık olan yerlerde bu oran düşecektir.”