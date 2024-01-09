Maraş’ta deprem! Malatya’da da hissedildi

Deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor. Son olarak az önce Kahramanmaraş merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi Malatya’da da hissedenler oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.20’de Kahramanmaraş Nurhak merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak bildirildi.

AFAD verilerine göre ise, depremin büyüklüğü 4.1’di ve derinliği 6 kilometreydi.

Depremi Malatya’da da hissedildiği ifade edildi.