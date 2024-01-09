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Maraş’ta deprem! Malatya’da da hissedildi

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Deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor. Son olarak az önce Kahramanmaraş merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi Malatya’da da hissedenler oldu.
Maraş’ta deprem! Malatya’da da hissedildi mask
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Deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor. Son olarak az önce Kahramanmaraş merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi Malatya’da da hissedenler oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.20’de Kahramanmaraş Nurhak merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak bildirildi.

AFAD verilerine göre ise, depremin büyüklüğü 4.1’di ve derinliği 6 kilometreydi.

Depremi Malatya’da da hissedildiği ifade edildi. 
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09 Oca 2024 - 22:26 Malatya- Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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