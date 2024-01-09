Sağlık kabininde yapılan iğne sonrasında yaşanan acı olay

Elazığ'ın Hilvan ilçesinde, omuz ağrısı şikayetiyle sağlık kabinine başvuran bir vatandaş, kas gevşetici ve ağrı kesici iğne sonrasında beklenmedik bir durumla karşılaştı.

İddiaya göre, yapılan iğnenin siyatik sinire denk gelmesi nedeniyle şahsın sol ayağında yüzde 80 his ve fonksiyon kaybı meydana geldi.

42 yaşındaki Zülfü Benzer, omuz ağrısı nedeniyle başvurduğu sağlık kabininde yapılan iğnenin ardından sol ayağında ciddi ağrılar yaşadı. Tedavi sonrasında yaşadığı şikayetleri giderek artan Benzer'in yapılan tetkikler sonucunda sol bacağında yüzde 80 his ve fonksiyon kaybı olduğu belirlendi.

Olayın ardından Benzer, konuyla ilgili sağlık kabininden şikayetçi oldu ve Sağlık Bakanlığı ile valilikten yardım talep ettiğini ifade etti. Sağlık kabininin sorumlusu ise yaşanan durumu "komplikasyon gelişen bir durum" olarak değerlendirerek, Zülfü Benzer'e her türlü sağlık desteğini vereceklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yaşanan bu talihsiz olayın ardından Zülfü Benzer'in sağlığına kavuşması için çaba sarf edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı