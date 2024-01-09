- Gündem

Altın arayan 6 şüpheli yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda altın arayan 6 kişiyi yakaladı.
Altın arayan 6 şüpheli yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda altın arayan 6 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekipleri, icra ettikleri devriye sırasında 6 şahsın ellerinde dedektörlerle arama yaptığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 adet arama dedektörü ve bir bilgisayar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Jandarmanın başarılı operasyonu, kırsal alanda gerçekleştirilen illegal altın arama faaliyetlerine karşı alınan tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı, kırsal alan, Altın, gözaltı, arama dedektörü, Şüpheli, suç

09 Oca 2024 - 23:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL