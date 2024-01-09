Altın arayan 6 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan devriye faaliyeti sırasında kırsal alanda altın arayan 6 kişiyi yakaladı.
Jandarma ekipleri, icra ettikleri devriye sırasında 6 şahsın ellerinde dedektörlerle arama yaptığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 adet arama dedektörü ve bir bilgisayar ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Jandarmanın başarılı operasyonu, kırsal alanda gerçekleştirilen illegal altın arama faaliyetlerine karşı alınan tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.