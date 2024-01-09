Akaryakıt istasyonunda gerçekleşen patlamada sürücü son anda canını kurtardı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan bir otomobil bomba gibi patladı.
Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, yakıt almak için istasyona gelmişti. LPG dolumu sırasında gerçekleşen patlamada, otomobilde bulunan şahıs, patlama anında kendisini dışarı atarak canını kurtardı.
Yangın, hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve istasyon çalışanlarının müdahalesiyle kontrol altına alındı. Güvenlik kameraları, dehşet anlarını saniye saniye kaydetti.
Şans eseri sürücünün olaydan yara almadan kurtulması, patlamanın şiddetini gösterirken, emniyet güçleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış durumda. Patlamanın nedeni ve otomobilde bulunan kişinin kimliği henüz belirlenmemiştir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.