Malatya neden “sahipsiz” olarak anıldı? Bu araştırma her şeyi açıklıyor

Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal medya kullanımına ilişkin istatistikleri ele alan bir çalışma, Malatya’nın bahsi geçen süreçte çok geri planda kaldığını ortaya koydu. Yani Malatya ile ilgili paylaşımlar, şehir yerle bir olmasına rağmen ciddi oranda azdı. Şehrin yaşadığı yıkımın boyutunun anlaşılmaması ise bu durumun sebebi olarak görülüyor. İşte detaylar ve o oranlar…

Muş Alparslan Üniversitesinden Murat Demir’in yaptığı bir araştırma, deprem zamanında sosyal medya kullanımına ilişkin bazı detayları ortaya çıkardı. “6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrasında Sosyal Medya Kullanımının Yansımaları” adlı araştırmada deprem gününde Malatya’dan atılan bazı paylaşımlar da yer aldı.

“ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞA DAHA ÇABUK ULAŞILDI”

“Sosyal medya kullanımının 6 Şubat depreminin sonrasına olumu yansımaları” başlığına istinaden verilen bir örnekte Malatya'da depreme evinde yakalanan vatandaşın, enkaz altındayken sosyal medya paylaşımı yaparak kendisinin ve ailesinin hayatını kurtarmaya vesile olması dile getirildi. Bu örneğin açıklamasında ise

“Depremzede, sosyal medya mesajlarını enkaz başına geldiklerinde de sürekli attığını ve bu yolla enkaz kaldırma sırasında kendilerine nokta belirttiğini ve bu şekilde daha çabuk kendilerine ulaşıldığını ifade etmiştir”

sözleri yer aldı.

45 MİLYON ADET “YARDIM” PAYLAŞIMI

“Sosyal Medya Paylaşımlarının 6 Şubat Depremi Sayısal Analizi” başlığı ile verilen bilgilerde, 6-17 Şubat dönemini kapsayan tarihlerde sosyal medya platformlarında paylaşılanlar incelendi. Buna göre, yardım kategorisi 45 milyonu aşacak şekilde ilk sırada yer aldı, bu kategoriyi 32 milyon paylaşıma ulaşan enkaz altı ve 5,8 milyon paylaşıma ulaşan bağış mesajları takip etti.

EN FAZLA “HATAY” PAYLAŞIMLARI YAPILDI

Araştırmaya göre, her iki depremin de merkez üssü Kahramanmaraş olmasına rağmen, sosyal medya kullanıcıları en fazla Hatay paylaşımları yaptı. En fazla paylaşım 39 milyon ile Hatay oldu.

MALATYA İÇİN DURUM NE?

Hatay’ı takip eden şehir, 17 milyon paylaşımla Kahramanmaraş oldu. 3’üncü sırada 9,5 milyon adet paylaşımla Adıyaman, 4’üncü sırada 5,4 milyon adet paylaşımla Gaziantep yer aldı. Depremin en çok yıkıma neden olduğu üçüncü şehir olmasıyla anılan Malatya için ise 5,3 milyon paylaşım yapıldı. Depremlerin yerle bir ettiği Malatya için sayının bu kadar az olması dikkatleri çekti.

“SAHİPSİZ MALATYA” İFADESİ

Malatya için yapılan paylaşımların bu kadar az olmasının sebebi, şehrin yıkım boyutunun fark edilmemiş olmasıyla ilgiliydi. Malatya, yıkımın en fazla olduğu 3’üncü şehirdi. Kahramanmaraş ve Hatay ilk 2’deydi. Malatya’daki yıkımın boyutu neredeyse aylar sonra fark edildi. TV kanallarında, haberlerde dahi bu durum fark ediliyordu.

GAZETECİLER MALATYA’DAN ÖZÜR DİLEDİ

Şehre gelen gazeteciler bile “Biz böyle bilmiyorduk” derken bunun bir örneği Fulya Öztürk’tü. Öztürk, şehre geldiğinde, “Ben bu kadar kötü bir manzarayla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum” demişti. Gazeteci Yazar Kemal Öztürk ise,

“Depremin ikinci günü Malatya’ya gittiğimde oradaki binalar ayakta duruyordu ve canlı yayınlarda Malatya’da çok fazla hasar yok diye de yayınlar yaptım. Sonra Malatyalılar beni tekrar çağırdı ve Bostanbaşı’nı tekrar gezdirdiler. O bölgenin binaları ayakta duruyor ama tamamı kullanılmaz halde. Yıkılmadığı için biz onu fark etmedik ve Malatyalılardan özür dileyerek o yayınları tekrar yaptım”

demişti.

Bu bağlamda sosyal medyada Malatya’nın çok fazla ön plana çıkamaması, aslında o süreçte çok dile getirildiği gibi “sahipsiz” kalmasıyla ilgiliydi. Ancak bu durum son aylarda bir miktar değişti. Şehir artık hak ettiği gibi anılıp, destekler için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ancak halen uzun bir süreç bu şehri bekliyor.