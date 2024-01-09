Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanı, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın gözetiminde gerçekleşti.
İdman, sporcuların salonda core çalışmasıyla başlamış, ardından saha çalışmalarına geçilmiştir. Futbolcular, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla antrenmanlarını sürdürmüşlerdir. İlerleyen bölümde futbolcular üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarına katılmışlardır. Günün tek antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından tamamlanmıştır.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıkların sona ermesinin ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girmiştir. Fenerbahçe, yarınki mücadelede taraftarlarına galibiyetle sevinme umuduyla sahaya çıkacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.