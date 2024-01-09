- Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanı, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın gözetiminde gerçekleşti.

İdman, sporcuların salonda core çalışmasıyla başlamış, ardından saha çalışmalarına geçilmiştir. Futbolcular, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla antrenmanlarını sürdürmüşlerdir. İlerleyen bölümde futbolcular üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarına katılmışlardır. Günün tek antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından tamamlanmıştır.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıkların sona ermesinin ardından Can Bartu Tesisleri'nde kampa girmiştir. Fenerbahçe, yarınki mücadelede taraftarlarına galibiyetle sevinme umuduyla sahaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, Konyaspor, fenerbahçe, hazırlık, Can Bartu Tesisleri, ismail kartal, idman, maç, spor

09 Oca 2024 - 21:09 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL