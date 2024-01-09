Çaykur Rizespor’da ‘Rota Avrupa’

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Yeşil-mavili kulübün tutkulu taraftarları, heyecanla beklenen bu karşılaşma öncesi özel bir kareografi düzenledi.

Taraftarlar, kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut ve takımın fotoğrafını içeren 'Rota Avrupa' yazılı kareografi ile tribünleri renklendirdi.

Maç öncesinde stadyumu coşkuyla dolduran taraftarlar, "Çaykur Rizespor Avrupa'ya" sloganlarıyla takımlarını destekledi. Eğer Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı mağlup ederse, puanını 29'dan 32'ye çıkaracak ve ligdeki konumunu güçlendirecek.

Şu ana kadar ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden Çaykur Rizespor, topladığı 29 puanla lig sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Taraftarların coşkulu desteği, kulübün Avrupa hedefine yönelik motivasyonunu artırarak maçın atmosferini daha da heyecanlı hale getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı