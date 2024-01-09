Hasarlı binada hırsızlık yaparken yakalandılar

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliği sağlama amacıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla hırsızlık suçuna karışan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Olay, Gökmeydan Mahallesi'nde 4 Ocak tarihinde meydana gelen işyeri ve kurum hırsızlığıyla ilgili çalışmaların bir parçası olarak gerçekleşti.
A.Ç., M.Y. ve G.K. isimli şahıslar, 7 Ocak tarihinde Çetillik Mahallesi'nde orta hasarlı bir binada hırsızlık yaparken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler, yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün hızlı ve etkili müdahalesi, bölgedeki asayişin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik kararlılıkla devam ettiğini gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.