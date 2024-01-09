Hasarlı binada hırsızlık yaparken yakalandılar

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliği sağlama amacıyla Arsuz ilçesinde gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla hırsızlık suçuna karışan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay, Gökmeydan Mahallesi'nde 4 Ocak tarihinde meydana gelen işyeri ve kurum hırsızlığıyla ilgili çalışmaların bir parçası olarak gerçekleşti.

A.Ç., M.Y. ve G.K. isimli şahıslar, 7 Ocak tarihinde Çetillik Mahallesi'nde orta hasarlı bir binada hırsızlık yaparken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler, yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün hızlı ve etkili müdahalesi, bölgedeki asayişin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik kararlılıkla devam ettiğini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı