Jandarma, uyuşturucu ve tabanca ele geçirdi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda önemli bir başarı elde etti.

27 Aralık tarihinde Antakya ilçesinde 5 farklı ev ve eklentilerde düzenlenen operasyon sonucunda, bin 58 gram metamfetamin, 380 adet captagon uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 2 hassas terazi ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramaların detayları, güvenlik güçlerinin kararlılığını gözler önüne serdi. Toplamda altı şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Operasyon sırasında kullanılan narkotik köpeğinin, bir evde baza içerisindeki valize saklanmış uyuşturucuyu tespit etme anları, güvenlik güçlerinin etkili çalışmalarını gözler önüne serdi. Bu anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonla birlikte bölgedeki güvenliği sağlama ve halkın yaşam kalitesini artırma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı