Yangın faciası: 95 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Bayraktepe Mahallesi'nde meydana gelen yangında, 95 yaşındaki Ayşe Kahveci adlı kadın hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Bayraktepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında, 95 yaşındaki Ayşe Kahveci adlı kadın yanarak hayatını kaybetti.
Henüz belirlenmeyen bir sebepten kaynaklanan yangında yaşlı kadının evinde mahsur kaldığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak feci bir şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatılarak, yangının nedeni tespit edilmeye çalışılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.