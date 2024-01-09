Yabancı uyruklu şahıslar arasında meydana gelen kavgada 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Yeşiltepe Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir grup yabancı uyruklu şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 2 kişi kürek, tahta ve bıçak kullanarak birbirlerine saldırdı.
Kavgada yaralanan 2 şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir kişi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yabancı uyruklu şahıslar arasındaki kavga, bölgedeki güvenlik durumu ve olayın detayları hakkında detaylı bir soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.