İran uyruklu şahsın bavulunda kaçak eşyalar ele geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında, bir İran vatandaşının bavulunda çeşitli kaçak eşyalar ele geçirdi.

Araçtan inip bavuluyla kaçmaya çalışan şahsın, elindeki bavulu dere yatağına fırlattığı belirtildi.

İran uyruklu şahsa ait bavulda yapılan aramada şu malzemeler bulundu:

Bin 237 adet tıbbi ilaç (botoks)

3 kilo 100 gram safran

150 adet sikke

60 paket kaçak sigara

6 adet elektronik sigara

2 adet kulaklık

Olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı