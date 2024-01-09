Malatya’da kaza yapan otomobil ters döndü

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Malatya’da Çevreyolu güzergâhında ilerleyen otomobil kaza yapıp ters döndü. İşlek bir noktada meydana gelen kaza, bir süre trafiği kilitledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Sebebi bilinmeyen bir şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 FN 720 plakalı otomobil, yolda savruldu.

Akşam saatlerinde yaşanan kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri intikal etti. Ters dönen araçta bulunanlar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazada maddi hasar oluştu. İşlek bir noktada oluşan kaza nedeniyle trafik bir süre kilitlendi.