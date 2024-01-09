'Özefegial Fistül' rahatsızlığı bulunan genç ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzmanları, özefegial fistül rahatsızlığına sahip 20 yaşındaki bir gencin tedavisi için ileri tetkik ve tedavi amacıyla Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli uzmanlar, genç hastanın sağlık durumunu değerlendirdikten sonra özefegial fistül rahatsızlığına yönelik detaylı incelemelerin ve özel tedavinin gerçekleştirilmesi için Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nin uygun birimlerine sevk kararı aldılar.

Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla gerçekleştirilen sevk işlemi, genç hastanın sağlık hizmetlerinden en etkili şekilde faydalanabilmesi ve özefegial fistül tedavisinin uzman ellerde gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilerek, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde gerekli tetkik ve tedavilere alındı. Bu süreçte hastanın sağlık durumu titizlikle takip edilecek ve uzman ekipler tarafından en etkili müdahale sağlanacaktır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı