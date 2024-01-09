Firari 4 şahıs, jandarma operasyonuyla yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında toplamda 47 yıl 19 ay hapis cezası bulunan 4 firari şahıs yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 47 yıl 19 ay hapis cezası bulunan 4 firari şahıs yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar, çeşitli suçlardan aranan T.T, Y.M, O.Ö ve T.T isimli şahısların tespit edilmesini sağladı. Firari şahısların suç kayıtları, adli makamlarca verilmiş olan hapis cezalarıyla ilişkilendirilmişti.

Operasyonlar neticesinde ele geçirilen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan T.T, Y.M, O.Ö ve T.T isimli şahıslar, adli makamların kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma operasyonu, bölgedeki suçların önlenmesi ve aranan şahısların adalet karşısına çıkarılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Firari şahısların tutuklanmasıyla birlikte, toplum güvenliğine yönelik olası tehditlerin de önlenmesine katkı sağlanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı