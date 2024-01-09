Kaçak avlanmayı önlemek için denetimler devam ediyor

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde kaçak avlanmanın önüne geçmek amacıyla düzenledikleri av koruma denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, kaçak avcılara karşı gerçekleştirdikleri arazi denetimleriyle hem kaçak avlanmanın önüne geçiyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Ayrıca, avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığını da düzenli olarak denetliyorlar.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün bu çabaları, bölgedeki vahşi yaşamın korunması ve sürdürülebilir avcılık yönetimine katkıda bulunma amacını taşıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.