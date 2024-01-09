Köpek saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz, hastanede yeni yaşını kutladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırılan ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz, Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde tedavi görmeye devam ediyor.

Yılmaz'ın sağlık durumu her geçen gün iyileşirken, hastanede doğum günü sürprizi yapılarak yeni yaşını kutlandı.

7 Aralık 2023 tarihinde evinin yakınındaki boş arazide köpek saldırısına maruz kalan Tunahan, ailesinin ve hastane çalışanlarının düzenlediği sürpriz doğum günü partisiyle moral buldu. Hediyelerle mutlu olan Tunahan Yılmaz'ın iyileşme süreci devam ederken, ailesi ve çevresindekilerin desteğiyle moral bulduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı