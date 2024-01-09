- Sağlık

İlk kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

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Hatay'ın depremler sonrasında sağlık kuruluşlarının zarar görmesi üzerine inşa edilen Defne Devlet Hastanesi, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İlk kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi mask
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Hatay'ın depremler sonrasında sağlık kuruluşlarının zarar görmesi üzerine inşa edilen Defne Devlet Hastanesi, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Hastanede, ilk kez kapalı yöntemle gerçekleştirilen Laparoskopik Kolesistektomi ameliyatı, rekor bir sürede tamamlanarak başarıyla sonuçlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hızla inşa edilen Defne Devlet Hastanesi, kısa sürede birçok ilki gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, hastanede ilk defa kapalı yöntemle safra kesesi alınması amacıyla Laparoskopik Kolesistektomi ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan ameliyat başarıyla tamamlandı ve hasta sağlığına kavuşturuldu.

Bu gelişme, bölge halkının daha modern ve etkili sağlık hizmetlerine erişimini artırarak, hastane tarafından sağlık alanında yapılan önemli adımları vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Oca 2024 - 19:57 - Sağlık

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