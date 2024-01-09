3 askerin şehit olduğu olayda bir sanık hapis cezasına çarptırıldı

Sakarya'da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imha sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin şehit olmasına ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, bir sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. Diğer 3 sanık ise beraat etti.
Davanın görüldüğü mahkeme, tutuksuz sanıklardan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y., Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G., ve Jandarma Yüzbaşı M.U.Y.'yi beraat ettirirken, Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G.'yi 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.
Olay, Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiindeki havai fişek fabrikasında meydana gelmiş, patlama sonrasında fabrikada hasar görmeyen patlayıcılar kontrollü şekilde imha edilmek üzere taşınırken kamyondan indirildiği sırada patlama yaşanmış, 3 asker şehit olmuş, 4 asker ise yaralanmıştı. Davada, dönemin İl Jandarma Komutanı ve askeri personelin yargılandığı bir süreç yaşanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.