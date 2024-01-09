2024 yılı ücret tarifeleri belirlendi

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında ocak ayı olağan toplantısının 2’inci birleşim 1’inci oturumu Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda imar ile ilgili raporlar görüşülerek karara bağlandı.
DEĞİŞİKLİKLER ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI
Birinci gündem maddesinde 2024 mali yılı ücret tarifelerinde bulunan imar ile ilgili bazı harç kalemlerinde değişiklik yapılması ile bölgelerin yeniden tespit edilmesine dair plan ve bütçe komisyon raporunda yer alan değişiklik şu şekilde:
Gündem maddesinin okunmasının ardından meclis kararıyla kabul edildi.
Otopark içerisinde vergi ve harçların tespitine dikkate alınacak bölgelerin aşağıda belirtildiği şekilde;
yer aldı ve oylamaya sunularak kabul edildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.