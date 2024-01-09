09 Oca 2024 - 17:34- Ekonomi G:

2024 yılı ücret tarifeleri belirlendi

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Battalgazi Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısında 2024 yılı ücret tarifeleri belirlenirken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda ücret tarifeleri, meclis kararıyla kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda imar ile ilgili raporlar görüşülerek karara bağlandı.
2024 yılı ücret tarifeleri belirlendi mask
2024 yılı ücret tarifeleri belirlendi
2024 yılı ücret tarifeleri belirlendi
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Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında ocak ayı olağan toplantısının 2’inci birleşim 1’inci oturumu Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda imar ile ilgili raporlar görüşülerek karara bağlandı.

DEĞİŞİKLİKLER ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI

Birinci gündem maddesinde 2024 mali yılı ücret tarifelerinde bulunan imar ile ilgili bazı harç kalemlerinde değişiklik yapılması ile bölgelerin yeniden tespit edilmesine dair plan ve bütçe komisyon raporunda yer alan değişiklik şu şekilde:

Gündem maddesinin okunmasının ardından meclis kararıyla kabul edildi.

Otopark içerisinde vergi ve harçların tespitine dikkate alınacak bölgelerin aşağıda belirtildiği şekilde;

yer aldı ve oylamaya sunularak kabul edildi.
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09 Oca 2024 - 17:34 Malatya- Ekonomi

Muhabir  Besime Güner

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