Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“18 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Turgut Ertuğral Taş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Manolya Sokak, Kavuklar Apartmanı No:14, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdulkadir Buğatekin’in taziye adresi: Elazığ,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Araz’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, No:28, Yeşilyurt,
7 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Danyal Alp Çiçek’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, 16. Cadde, 14. Sokak, No: 2, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Bozkuş’un taziye adresi: Taziye verilmeyecek,
60 yaşında vefat eden ve Kuluncak Mezarlığına defnedilen İlyas Çelik’in taziye adresi: Kuluncak,
73 yaşında vefat eden ve Gözeli Mahallesi Mezarlığına defnedilen Sebati Soğuksu’nun taziye adresi: Gözeli Mahallesi, Arapgir,
79 yaşında vefat eden ve Baskil Elazığ Mezarlığına defnedilen Mustafa Ölmez’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Ertuğrul Sokak, Ece Apartmanı, Yeşilyurt,
91 yaşında vefat eden ve Aşağıörükçü Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Aşiko Karaoğlan’ın taziye adresi: Sıtmapınarı Mahallesi, Topalhafız Sokak, Ali Kara Apartmanı, Yeşilyurtz”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.