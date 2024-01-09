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Galatasaray'da hazırlıklar devam etti

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray'da hazırlıklar devam etti mask
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, galatasaray, sivasspor

09 Oca 2024 - 17:05 - Spor

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