Depremzedeler kalıcı deprem konutlarını gezdi

Adıyaman’da hak sahibi olan depremzede vatandaşlar, kalıcı deprem konutlarını gezdi.
Geçici konteyner kentlerde kalan ve hak sahibi olan depremzedeler, Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı nezaretinde Örenli ve İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarını gezdi. Konutları gezen hak sahibi depremzedeler, burada daireleri inceledi. Yerleşecekleri kalıcı konutları görme imkanı buldukları için oldukça mutlu olduklarını ve konutları beğendiklerini dile getiren depremzedeler, çalışmaların biran evvel tamamlanmasını beklediklerini söyleyerek ilgililere teşekkür ettiklerini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.