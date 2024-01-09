Naci Görür’den Pütürge açıklaması Öncü mü yoksa artçı mı?

Malatya’da dün saat 16.19 sıralarında bir deprem hissedildi. AFAD tarafından verilen ilk bilgilere göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde yerin 9.6 kilometre altında, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya’da depremi hissedenler ise 3 saniye kadar sürdürdüğünü söylerken meydana gelen deprem Malatya’da tedirginliğe neden oldu.

Dün Malatya’nın Pütürge ilçesinde yerin 9.6 kilometre altında, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Saat 16.19 sıralarında hissedilen deprem tedirginliğe neden olurken gözler uzmanlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi.

Pütürge depremi ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde meydana geldiğini ve artçı bir deprem olabileceğini belirtti.

Görür’ün yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

“Arkadaşlar dün Malatya-Pütürge/ Balpınar’da 4,4 deprem oldu. Bu deprem 6 Şubat depremleri sırasında büyük ölçüde kırılan DAF üzerinde oldu. Bir bakıma artçı deprem sayılabilir. Depremin bu yöreye büyük depremler sırasında stres yüklenmesiyle oluştuğu da söylenebilir. Sevgiyle.”