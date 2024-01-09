09 Oca 2024 - 12:22 - Bölge

2006 yılında işlediği cinayet cezasız kalmadı

Gaziantep’te 2006 yılında işlediği cinayetten aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan cinayet zanlısı, jandarma tarafından yakalandı.