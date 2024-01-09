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2006 yılında işlediği cinayet cezasız kalmadı

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Gaziantep’te 2006 yılında işlediği cinayetten aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan cinayet zanlısı, jandarma tarafından yakalandı.
2006 yılında işlediği cinayet cezasız kalmadı mask
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Gaziantep’te 2006 yılında işlediği cinayetten aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan cinayet zanlısı, jandarma tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik adli makamların koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda 2006 yılında gerçekleştirdiği cinayetten aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan H.T. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan zanlı, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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09 Oca 2024 - 12:22 Gaziantep- Bölge

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