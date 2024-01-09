2006 yılında işlediği cinayet cezasız kalmadı

Gaziantep’te 2006 yılında işlediği cinayetten aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan cinayet zanlısı, jandarma tarafından yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik adli makamların koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda 2006 yılında gerçekleştirdiği cinayetten aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan H.T. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan zanlı, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.