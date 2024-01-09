Bu kadınlara karışan yandı

Diyarbakırlı kadınlar, artan şiddet ve cinayet olaylarına karşı İçişleri Bakanlığının desteklediği Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesi'ne ilgi gösterdi. 14-40 yaş arası kadınların gruplar halinde katıldığı eğitimlerde, ilk yardım, kendini koruma, değerler eğitimi, meşru müdafaa, etkili iletişim, moral motivasyon buluşmaları ve bunların yanı sıra bir takım gezi faaliyetleri de yer alacak.

Gençlik Derneği Başkanı ve Eğitmen Mücahit Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesini yürütmekte olduğunu, proje çerçevesinde kadınlara ilk yardım eğitimi, kendini koruma eğitimi, değerler eğitimi, meşru müdafaa eğitimi, etkili iletişim eğitimi, moral motivasyon buluşmaları, bir takım gezi faaliyetleri ve quilling (kağıt sanatı) eğitimi yapılacağını söyledi.

Pars yakın müdafaa eğitimiyle başladıklarını belirten Yılmaz, pars yakın müdafaa eğitiminin, her durum ve şartta bireyin kendini koruması üzerine tasarlanmış bir program olduğunu, bugün ise grup şeklinde üyelerine hizmet vermekte olduklarını kaydetti.

“Projemiz, 14-40 yaş arası hanımlarla ilgili. Projemizin toplam üye sayısı 50 iken şu an 342 kişiyi geçmiş durumda” diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

“Hedefimiz 1000 güçlü ve güvende kadın oluşturmak. Hırsızlık, taciz olayına karşı cevap verebilmeyi öğrenecekler. Şiddeti şiddetle değil, şiddeti kontrol altına almayı öğretmekteyiz. Bu doğrultuda İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürümüze böyle bir projede bizlere destek verdikleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

“KADINLARA YÖNELİK PSİKOLOJİK, FİZİKSEL ŞİDDET MAALESEF GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR”

Üniversite öğrencisi kursiyer Şükran Eryılmaz, kadınların dışarıda herhangi bir saldırıda kendilerini nasıl savunması gerektiğini öğrendiklerini dile getirerek, “21. yüzyılda olmamıza rağmen hala kadınlara yönelik psikolojik, fiziksel şiddet maalesef gündemden düşmüyor. Halbuki kadın değerlidir, kadın önemlidir, bir toplumun ilerleyebilmesi için o toplumdaki kadınların güçlü ve güvende olması gereklidir” dedi.

Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesi'nde yer aldığını ifade eden kursiyer Merve Şan ise, kendilerini dışarıda herhangi bir haksız şiddete karşı savunmak adına eğitim aldıklarını, eğitimlerin güzel ilerlediğini söyledi.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Basketbol Antrenörü Gül Eser de, amaçlarının 'kadınlara yönelik şiddetin azalması yönünde ne kadar kadına ulaşılırsa o kadar iyi olacak' olduğunu kaydetti.

Kadınların her türlü şiddete maruz kaldığını belirten Eser, "Sokakta, evde, iş yerinde. Gerekli şartlar da sağlanırsa çok daha fazla kadına ulaşılacaktır. Buraya gelen kadınların ultra bir güce sahip olmasının bir önemi yok. Tamamen kendini nasıl savunması gerektiğini öğreniyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı