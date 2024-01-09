Kaybolan 68 yaşındaki adam için ekipler seferber oldu

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Hantepe Mahallesi'ndeki evinden bir yakınını ziyaret etmek amacıyla dün akşam ayrılan Sait Kılıç'tan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.
Kılıç'ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğinden (ANDA) oluşan 36 kişilik ekip sevk edildi.
Ekip, Dicle Nehri'nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 2 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.