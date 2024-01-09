Malatya’da 100’üncü Yıl Futsal Turnuvası başladı

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde Tecde Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 100’üncü Yıl Futsal Turnuvası’nın açılış törenine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, okul müdürleri, öğretmenler, antrenörler ile sporcular katıldı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE HAREKETLİLİK KAZANDIRMAK AMACIYLA BU ORGANİZASYONU TERTİPLEDİK”

Turnuvaya katılan okul takımlarına başarılar dileyen Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, “Sağlıklı nesillerin yetişmesi, obezite ile mücadele ve öğrencilerimize hareketlilik kazandırmak amacıyla bu organizasyonu tertipledik. Futbol dolu, eğlenceli, izleyenlerin keyif aldığı, centilmenlik içerisinde bir turnuva temenni ediyoruz. Turnuvamızın hayata geçmesinde katkılarını esirgemeyen başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar olmak üzere Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“GENÇLİK HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Gençlik yatırımlarına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gençlerimizin sağlıklı ve güzel bir hayata sahip olabilmeleri amacıyla ‘Gençlerin ve Gençliğin Belediyesi’ sloganıyla başlattığımız gençlik yatırımlarımıza her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek, 2019 yılında ilan ettiğimiz gençlik hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla 12 erkek ile 4 kız takımımızın katılımıyla başlattığımız 100’üncü Yıl Futsal Turnuvamızda, belirlediğimiz hedeflere ulaşmada çalışmalarımıza ayrı bir enerji ve güç katacaktır. Gençlik yatırımlarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı başarı plâketiyle ödüllendiren bir belediye olarak farklı etkinlikler ve organizasyonlarla gençlerle ve genç kalmak isteyenlerle sürekli birlikteyiz. Gençlik Merkezlerimizle, yüzme havuzumuzla, futbol, basketbol, tenis, voleybol ve bocce sahalarımızla, yürüyüş ve bisiklet yollarımızla gençlerimizin en iyi şartlarda geleceğe hazırlanmalarına katkı sunuyoruz” dedi.

“HAYATIN HER AŞAMASINDA BAŞARILI OLUR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar okumak ve spor yapmanın öğrenciler için yararından bahsederek, “Hayatının merkezine okumak ve spor yapmayı alan bir öğrenci hayatın her aşamasında başarılı olur. Çocuklarımızın erken yaşlarda sporun farklı alanlarla uğraşması hayatı boyunca özgüveni yüksek, disiplinli ve sosyal açıdan aktif bir birey olarak yetişmesini sağlayacaktır. Gençlere yatırım yapan asla kaybetmez, gençleri düşünen hem bugün hem de gelecekte mutlaka kazanır. Kurduğumuz kulübümüzün çatısı altında 27 bin lisanslı sporcuya spor yapma imkanı sunuyoruz, branş sayımızı ise 24’e çıkarttık. 30 ayrı noktamıza spor sahaları kurarak sportif aktivite alanlarımızı artırıp ilçemizin dört bir tarafında spor yapmak isteyen herkese çok güzel, konforlu alanlar sunduk. Biz 365 gün spor 365 gün dinamik hayat anlayışıyla hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Biz istiyoruz ki; yediden yetmişe herkes spor yapsın, sporla iç içe bir hayat yaşasın” diye konuştu.

18 OCAK PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Başkan Çınar, 100’üncü Yıl Futsal Turnuvasını Cumhuriyetin Kuruluşunun 100’ncü yılına ithafen düzenlediklerini ifade ederken, “Gençlik yatırımlarımızı başarıyla yürütürken en büyük desteği İl ve İlçe Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Müdürlüklerimizden alıyoruz. 18 Ocak’a kadar devam edecek olan futsal turnuvamızda güzel, uyumlu ve koordineli çalışmalarımızın bir parçasıdır. Belediye olarak bütün kamu ve kurumlarla güzel ve uyumlu çalışarak ilçemizin sanatsal, kültürel ve sportif zenginliklerini ön plana çıkartıyoruz.16 takımımızın katıldığı turnuvamızın hayata geçmesinde emek ve katkı sunan tüm kurumlara, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve sporcularımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler’in başlama vuruşuyla 100’üncü Yıl Futsal Turnuvası başladı.

Kaynak: BÜLTEN