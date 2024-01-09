6 Şubat’tan önce yapılan konutlar depremzedelerin sıcak yuvası oldu

Kahramanmaraş’ta kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 6 Şubat depremleri öncesi yapımına başlanan Onikişubat İlçesi Kurtlar - Önsen bölgesindeki toplu konutlar tamamlanmış, deprem sonrası enkazdan çıkarılan depremzede ailelere teslim edilmişti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle yapılan konutlar artık depremzedelerin yeni yuvası oldu.
Toplamda 72 dönüm alan üzerine konumlanan proje çerçevesinde bölgeye yeni yürüyüş yolları, spor alanları, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlar yer alıyor.
Depreme Gayberli Mahallesi Turgut Özel Sitesi’nde yakalanan Taşçı ailesi de bölgeye yerleşen depremzedelerden.
Depremzede Fatma Taşçı, “Biz depremden sonra 7-8 saat sonra çıkarıldık. Depremde oğlum, kocam ve torunum vefat etti. Deprem sonrası zor durumlar yaşadık çadırda kaldık. Devletimizden Allah razı olsun çadırdan çok iyi evimizi kira vermiyoruz” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.