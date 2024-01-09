10 Ocak'ta okullar tatil mi? Meteorolojik durum değerlendirmesi

Meteoroloji tahminlerine göre, Salı gününden itibaren ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Ayrıca, yağışlı hava da etkili olacak. Ancak, henüz 10 Ocak için okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Meteoroloji'nin açıklamasına göre:

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenmektedir.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.

Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Çorum ve Kırıkkale çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin edilmekte.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmakta.

Okulların tatil olup olmayacağına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, vatandaşların güncel bilgileri yerel yönetim ve okul duyurularıyla takip etmeleri önemli. Herhangi bir güncelleme veya resmi açıklama durumunda, kamuoyu ile paylaşılacak.

Kaynak: Haber Merkezi